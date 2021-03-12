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Siyaset 2002’den beri yapıyorlarmış… Feministleri savunmak isteyen avukat fena faka bastı
Siyaset

2002’den beri yapıyorlarmış… Feministleri savunmak isteyen avukat fena faka bastı

8 Mart Kadınlar Günü’nde düzenlenen feminist yürüyüşe katılan avukat Selin Nakıpoğlu, feministlerin eylemde Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretvari sloganlarını savunurken, istemeden Türkiye’deki feminist hareketin bir projeden ibaret olduğunu ve AK Parti’ye yönelik olumsuz tavırlarının rasyonel gerçeklerden uzak olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 20:52:00 - 2021-03-12 20:53:07

 yeniakit.com.tr 

Banu Güven’in sorularını cevaplayan feminist avukat Selin Nakıpoğlu, AK Parti iktidarına olan kinlerinin bir kurgu olduğunu itiraf etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bahanesiyle sokağa inerek Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Tayyip kaç kaç kaç kadınlar geliyor” ve “Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyip’tir” benzeri sloganlar atan ve gözaltına alınan feministleri savunan Nakıpoğlu, istemeden ilginç itiraflarda bulundu.

Eylemde feministler tarafından atılan ve Erdoğan’ı hedef alan sloganları 2002 yılından beri attıklarını söyleyen Nakıpoğlu, “Biz 2002’den beri aynı şeyleri söylüyoruz. Cumhurbaşkanı biraz geç kalmış o konuda” ifadelerini kullandı.

Bir yandan Türkiye’de hukuksuzluk olduğunu ima eden, diğer yandan ise 19 yıldır serbestçe Erdoğan’a aynı hakaretleri ettiklerini belirten Nakıpoğlu, bu süre zarfında kendilerin hukuki hiçbir işlem yapılmadığını söyleyerek bir bakıma hukukun kendilerini görmezden geldiğini itiraf etti. 19 yıldır yapılan hakaretler için hukuki bir işlem yapılmamasına rağmen feministlerin kendilerine yönelik yapılan hukuksuzlukla mücadele ettiklerini söylemesi şaşkınlıkla karşılandı.

Savunayım derken faka bastı

Nakıpoğlu, 2002 yılından beri aynı sloganları attıklarını ifade ederken, ilginç bir itirafta da bulunmuş oldu. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti’nin henüz hiçbir icraatı olmadan Erdoğan’a yönelik hakaretvari sloganlar attıklarını ve düşmanlıklarının daha ilk yıl başladığını belitten Nakıpoğlu, iktidara olan muhalefetlerinin rasyonel gerekçelere değil, kuru düşmanlığa dayandığını ve feminist hareketin aslında bir proje olduğunu da ortaya çıkarmış oldu.

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