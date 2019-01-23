Ocak ayının 3'ünde enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zamlı maaşlarını öğrenen emekli vatandaşlar, geçtiğimiz haftadan itibaren paralarını bankalardan çekmeye başladı. Bu süreç devam ederken milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir diğer önemli daha var, 2000 yılından sonra emekli olanlar intibak için bekliyor. Peki 2000 yılından sonra emekli olanlara intibak yasası ne zaman çıkacak?

5 milyon emekli vatandaşı ilgilendiriyor! Emekli intibak zammı ile ilgili son bilgiler

5 milyon kişiyi direkt olarak ilgilendiren intibak zammı meclisin gündeminde. 2000'den sonra emekliolanlar Anayasa Mahkemesi'nin intibah için meclis'i belirtmesinin ardından emekliler beklemeye geçti. Yeni intibak düzenlemesi yapılırsa, 5 milyon emeklinin gelirinde artış yaşanacak.

Emekliler yasal düzenlemeyle intibak yolunun açılmasını isterken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) yeni bir formülü gündeme taşıdı.

En az 160 bin TL

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 sonrası emekli olanların alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 35'ten yüzde 60'a yükseltilirse, güncelleme katsayısı olarak büyüme oranının yüzde 100'ü dikkate alınırsa, emekli aylıklarında yaklaşık 300 liralık artış olur" dedi.

2000 yılından sonra emekli olanlara intibak yasası ne zaman çıkacak?

2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak, sonrasında emekli olanları da umutlandırmış ve bir dizi yargı süreci yaşanmıştı.

Ombudsman tarafından haklı bulunan ancak idare mahkemeleri ve Yargıtay'dan vize alamayan intibak talebi, Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Yüksek Mahkeme ise Meclis'i adres göstermişti.

Bu hafta tüm SSK emeklileri zamlı maaşlarını almış olacak. Bağ-Kur emeklilerine de yeni maaşları 25-28 Ocak'ta yatırılacak. Emekliler hem yüzde 10.19 artırılmış net maaşlarını hem de bu yeni aylıktan hesaplanan yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi hesabında görecek.

Bu sayede emeklilere yatacak zam oranı 518 liraya kadar ulaşabilecek. En düşük SSK emeklisi aylığı 972,76 liraydı. Bu maaşı alan bireylerin eline yüzde 5'lik ek ödeme dilimiyle birlikte bin 21 lira 40 kuruş geçiyordu. Ocak zammıyla birlikte net maaş bin 71 lira 88 kuruşa ek ödeme de 53.60 liraya çıktı.

Emeklinin eline artık bin 125 lira 48 kuruş geçecek. En yüksek SSK emeklisi aylığı da 4 bin 892 lira 19 kuruştu. Bu emeklinin eline yüzde 4 oranında yani 195,68 lira ek ödemeyle birlikte 8 bin 87 lira 87 kuruş geçiyordu.

Emeklinin net maaşı 5 bin 390 lira 70 kuruşa, ek ödeme de 215,63 liraya çıktı. Emeklinin hesabına 5 bin 606 lira 33 kuruş yansıtılacak.

Bu hafta memur emeklilerine de zam farkları yatırılıyor. Maaşlarını ay başında alan memur emeklileri, yüzde 10.73 zamla oluşan farkı, 25 Ocak'ta hesaplarında görebilecekler.