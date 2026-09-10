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Aktüel 200 milyon liralık sahte parfümün ‘Kokusu çıktı’!
Aktüel

200 milyon liralık sahte parfümün ‘Kokusu çıktı’!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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İstanbul Bağcılar'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen piyasa değeri 200 milyon lira olan 200 bin şişe sahte parfüm Jandarma İl Komutanlığı'nda sergilendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9 Eylül günü Bağcılar'da 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 200 milyon lira olan 200 bine yakın dünyaca ünlü markalara ait sahte parfüm, 400 litre esans, bin 700 boş şişe, 1 adet parfüm dokuma makinesi, ve muhtelif miktarda dolum üretim ve ambalaj malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, imal ettikleri sahte parfümleri orijinallerinin birebir kopyası olarak ürettikleri ve paketlerin üzerine markalara ait kare kodlar yerleştirdikleri tespit edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, sahte ürünlerin üzerinde yer alan kare kodların orijinal markaların resmi web sitelerine yönlendirdiği anlaşıldı. Şüphelilerin bu yöntemle müşterilerin güvenini kazandıkları ve sahte ürünleri internet satış siteleri üzerinden yurtiçi ve yurtdışında gerçek fiyatının biraz altında satmak üzere hazırladıkları belirlendi.

Şüphelilerin imalathane ve depo olarak kullandıkları tespit edilen adreslere Jandarma İl Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda adreste bulunan 2 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen sahte parfümlerin ise imha edileceği öğrenildi. Ele geçirilen sahte parfümler, İstanbul İl Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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