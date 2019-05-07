200 metre sürüklenen otomobil menfeze düştü
Ordu’da, 200 metre sürüklenen otomobil menfeze düştü, iki kişi yaralandı.07 Mayıs 2019 Salı 15:59
Ordu'nun Perşembe ilçesinde otomobilin menfeze düşmesi sonucu iki kişi ağır yaralandı.
İlçenin Kırlı Mahallesi mevkisinde, Muhammet Aksoy yönetiminde 52 AU 961 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarptı.
Ardından bariyerlere çarpan otomobil, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra menfeze düştü.
Kazada yaralanan sürücü Aksoy ile Hasan Öztürk araçta sıkıştı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu araçtan çıkartılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
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