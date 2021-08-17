200 m2 daireye 130 bin TL sahip olabilirsiniz

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki konuya ilişkin ilanda Osmaniye İl, Merkez İlçe, 48 Ada, 48 Parsel, Alibeyli Mahalle, 6. Kat, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Satışa konu taşınmaz bilirkişi raporuna göre: Parselin üzerinde Bodrum + Zemin + 9 normal katlı apartman tipi yapı mevcuttur. Taşınmaz; Bodrum + Zemin Kat + katlı betonarme yapının 6. Katında bulunan 12 nolu bağımsız bölümdür. Taşınmazın içerisinde bulunduğu yapı asansörlü ve kaloriferlidir. Taşınmaz kat irtifakı projesine göre 200,00 m2 brüt alanlı, 4 oda + 1 salon + mutfak + banyo-WC + kiler + ebeveyn banyosu + 4 balkondan oluşmaktadır. Taşınmazın dış cephe sıva ve boyası mevcuttur. Taşınmazın taban kaplaması laminat parke, banyo-WC + mutfak + balkon ve antre seramiktir. Pencereler PVC, kapılar Amerikan paneldir. Yapı 4. Sınıf A Grubu yapı olup 2020 yılı yapı yaklaşık birim bedeli 1.550,00 TL’dir. Taşınmaz 20 - 25 yaşlarında olup yapı yıpranması %25’dir. Taşınmazın etrafında ticari merkezlerin ve lüks konutların bulunması nedeniyle m2 bedelinin serbest piyasada 700,00 TL/m2 olacağı düşünülmektedir. Taşınmazın parsel alanı 794,00 m2 olup arsa payı 50/1000’dir.

Taşınmazın ilk ihalesi 260.290,00 TL muhammen bedel karşılığı 12.10.2021 tarih ve saat 14:00’da Osmaniye Adliyesi Avukat Mümin Acar Baro Toplantı Salonu’nda yapılacak. Taşınmaz, ilk ihalede alıcı çıkmaması halinde ikinci ihalede tahmin edilen değerinin yüzde 50’sini geçmesi koşuluyla en çok artırana satılacak.

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