200 ev aynı anda küle döndü!

Malezya’nın Sabah eyaletinde çıkan yangın, yaklaşık 200 evi kül ederken yüzlerce kişinin evsiz kalmasına yol açtı. Devlet haber ajansı Bernama, pazar günü yaşanan felaketin ardından çok sayıda kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Yetkililere göre yangın, Sandakan bölgesinde yerel saatle 01.32 civarında başladı. Bölgenin itfaiye ve kurtarma şefi Jimmy Lagung, güçlü rüzgârlar ve evlerin birbirine çok yakın olması nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını belirtti. Ayrıca denizin çekilmesi (gelgit) nedeniyle suya erişimin zorlaştığı da ifade edildi.

Yangının, ahşap direkler üzerine kurulu ve ülkenin en yoksul kesimlerinden bazılarına ev sahipliği yapan “su köylerinden” birinde çıktığı bildirildi. Bu bölgelerde çok sayıda vatansız ve yerli topluluğun yaşadığı belirtiliyor.

Bernama’nın aktardığına göre, Sandakan’daki geçici barınma merkezine kayıt yaptıranlara göre yaklaşık 445 kişi evsiz kaldı.

Enver İbrahim, federal hükümetin Sabah yetkilileriyle koordineli şekilde hareket ederek afetzedelere temel yardım ve geçici barınma sağlamak için çalıştığını açıkladı.

İbrahim, sosyal medya paylaşımında, “Şu an öncelik, mağdurların güvenliği ve sahada acil yardımın sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.