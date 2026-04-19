  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’de casusluk soruşturması! İran istihbarat savaşında altta kalmamış İran’da can kaybı 3 bin 468’e çıktı Panama bandıralı gemiye operasyon! 106 kilo kokain ele geçirildi İletişim Başkanı Duran'dan diplomasi açıklaması! Türkiye küresel vicdanın sesi Ataşehir soruşturmasında dinlemelere yansıyan olay ifadeler Süleyman Soylu, Özgür'ü yerin dibine soktu İspanya Başbakanı Sanchez'den savaş tepkisi!Yazıklar olsun İsrail askerleri 6 Filistinliyi gözaltına aldı! Batı Yaka’da yaşlı kadına saldırı! AK Parti'den Özgür'e sert tepki: Ahlaki pusulası şaşmış aciz Terör devleti İsrail ateşkesi bozdu!
Dünya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
200 ev aynı anda küle döndü!

Malezya’nın Sabah eyaletinde çıkan yangın, yaklaşık 200 evi kül ederken yüzlerce kişinin evsiz kalmasına yol açtı. Devlet haber ajansı Bernama, pazar günü yaşanan felaketin ardından çok sayıda kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Yetkililere göre yangın, Sandakan bölgesinde yerel saatle 01.32 civarında başladı. Bölgenin itfaiye ve kurtarma şefi Jimmy Lagung, güçlü rüzgârlar ve evlerin birbirine çok yakın olması nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını belirtti. Ayrıca denizin çekilmesi (gelgit) nedeniyle suya erişimin zorlaştığı da ifade edildi.

Yangının, ahşap direkler üzerine kurulu ve ülkenin en yoksul kesimlerinden bazılarına ev sahipliği yapan “su köylerinden” birinde çıktığı bildirildi. Bu bölgelerde çok sayıda vatansız ve yerli topluluğun yaşadığı belirtiliyor.

 

Bernama’nın aktardığına göre, Sandakan’daki geçici barınma merkezine kayıt yaptıranlara göre yaklaşık 445 kişi evsiz kaldı.

Enver İbrahim, federal hükümetin Sabah yetkilileriyle koordineli şekilde hareket ederek afetzedelere temel yardım ve geçici barınma sağlamak için çalıştığını açıkladı.

İbrahim, sosyal medya paylaşımında, “Şu an öncelik, mağdurların güvenliği ve sahada acil yardımın sağlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Kadıköy’de yolcu teknesinde yangın: Alevler büyümeden söndürüldü
Kadıköy’de yolcu teknesinde yangın: Alevler büyümeden söndürüldü

Gündem

Kadıköy’de yolcu teknesinde yangın: Alevler büyümeden söndürüldü

Müstakil evde korkutan yangın
Müstakil evde korkutan yangın

Yerel

Müstakil evde korkutan yangın

Fen Lisesi pansiyonunda yangın! Öğrenciler tahliye edildi
Fen Lisesi pansiyonunda yangın! Öğrenciler tahliye edildi

Aktüel

Fen Lisesi pansiyonunda yangın! Öğrenciler tahliye edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23