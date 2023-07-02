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Yaşam 200 dönümlük buğday tarlası kül oldu
Yaşam

200 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-02 20:24:00 -
200 dönümlük buğday tarlası kül oldu

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 200 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Çatalca ilçesi Muratbey Mahallesi'nde bulunan bir buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyürken vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Araziye birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucu ekiplerce söndürülen yangında 200 dönüm buğday zarar gördü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken küle dönen tarla dron ile havadan görüntülendi.

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