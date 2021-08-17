200 dönüm tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Konya İl, Karatay İlçe, 974 Ada, 1 Parsel, İSMİL Mahalle/Köy, KULDURUÇ Mevkii, Taşınmaz İsmil Mahalle merkezine 7,5km Karapınar ilçe asfaltına 500 M, Konya şehir merkezine 50,30 Km mesafededir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı, ağaç ve sulama kuyusu bulunmamaktadır. Taşınmaz sulanamayan taşınmaz tarla arazisidir. Çevresinde sulu ve kuru tarım yapılan tarım arazileri ve hayvancılık işletmeleri mevcuttur. Kahverengi büyük toprak grubundan olup, killi tınlı kum bünyeli, toprak derin (+90 cm) profillidir. Taşsız olup eğim %0,5- 2 (düz -düze yakın) arasındadır. Drenaj ve alkalilik problemi yoktur.

Satışa konu taşınmaz, 30.09.2021 tarih ve saat 15:15’de Cemil çiçek caddesi adliye binası mezat salonu B blok Karatay/KONYA adresinde 1.846.927,17 TL bedelle satışa sunulacak.

İlk ihalede alıcı bulunamaması halinde ikinci satış 28/10/2021 günü saat 15:15 - 15:20 arasında yüzde 50 bedeli geçmesi koşuluyla en çok artırana ihale edilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ