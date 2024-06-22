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Aktüel 200 dekar tarım alanı küle döndü
Aktüel

200 dekar tarım alanı küle döndü

Yeniakit Publisher
2024-06-22 18:15:00 -
200 dekar tarım alanı küle döndü

Tekirdağ’da çıkan yangın sebebiyle 100 dekar tarım alanı zarar gördü.

Tekirdağ'da çıkan yangında bir kısmı buğday ekili, 200 dekar tarım alanı zarar gördü. İtfaiye ekipleri alevleri ağaçlık bölgeye sıçramadan kontrol altına aldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi Soğukkuyu mevkisinde bir kısmı biçilmiş buğday tarlasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere mahalleli traktörleriyle müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla alevler, tarlanın yan tarafında bulunan ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında bir kısmı ekili olan yaklaşık 200 dekar tarım alanı zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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