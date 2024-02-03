200 bin afet konut: Bölge halkı için yıl sonuna kadar teslim olacak! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Türkiye'de devam kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da gerçekleşen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, depremzedeler için 2 ay içerisinde 75 bin afet konutu için teslim sürecinin başlayacağını ve yıl sonuna kadar toplamda 200 bin evin sahiplerine teslim edilmiş olacağını duyurdu.

Hatay’da düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Deprem bölgesi genelinde iki ay içinde 75 bin konutun teslimatını tamamlayacağız. Hedefimiz, takip eden dönemde aylık 15-20 bin afet konutu ve köy evini de hak sahipleriyle buluşturmak. Yıl sonuna kadar toplamda 200 bin evi hak sahiplerine teslim etmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

Hatay’da düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura çekimine katılırken, deprem bölgesinde yapılacak konutlarla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

“Sene Sonuna Kadar 200 Bin Evi Teslim Etmiş Olacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deprem bölgesi genelinde 2 ay içerisinde75 bin konutun teslimatını tamamlayacağız. Hedefimiz, sonraki dönemde her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturmak olacak. Yıl sonuna kadar toplamda 200 bin evin teslimatını gerçekleştirmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: “Hak sahiplerini belirlemeye başlıyoruz. İsim listeleri sürekli olarak güncellenecek; bizde vakit kaybetmeden konuşmaya başlayalım. Hayırlı olsun. Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçti, ancak kaybettiğimiz canların acısı hala ilk günkü gibi taze. Deprem, 11 ilimizi, 124 ilçemizi ve yaklaşık 7 bin köy ve mahallemizi etkileyerek 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi.”

“349 Bin Haneye Kira Yardımı Yapıldı”

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“200 binden fazla ağır hasarlı binayla karşılaştık. 1 milyon çadır gönderildi ve 349 bin haneye kira yardımı sağlandı. Milletimiz, bu acı ve tarihi sınamayı başarıyla aştı. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük. Türkiye, tek yürek ve tek bilek olarak birleşti; milletimiz depremzedelerin yanına koştu. Bölgedeki çalışmalara 20 bin iş makinesi ve araç, 141 helikopter, 183 uçak ve 23 gemi katıldı. Toplamda 150 bin tır malzeme gönderildi. Günde 4 milyon kişiye yemek sunuldu.”

“Hatay’da Kurulan Konteyner 57 Bini Buldu”

“Enkaz kaldırma ve yeniden inşa çalışmalarının en hızlı şekilde gerçekleştiği bir örneği yaşadık. Bu afet, devlet-millet dayanışmasının en üst düzeyde olduğunu gösterdi ve bize birçok önemli ders verdi. Mutlulukların paylaşarak çoğalması gibi, acıların da paylaşılarak daha dayanılabilir hale geldiğini gördük. Hatay, can kaybı ve yıkılan bina sayısı açısından en büyük zararı gören şehrimizdir.

Hatay, insanlık tarihinin en köklü yerleşim yerlerinden biri olarak büyük bir yıkım yaşadı. Hatay’da kurulan çadır sayısı 286 bini aştı, ayrıca konteyner sayısı da 57 bini buldu. Kırsal bölgelerde 14 bin 664 konteyner kurarak 57 binden fazla geçici konut sağladık.”

“Deprem Bölgesi Genelindeki Hak Sahibi 390 Bin”

“Toprağa verdiğimiz canlarımızı dualarla anarken, sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmek için azimle çalıştık. Enkazları temizlerken bir yandan da yeniden inşa faaliyetlerine başladık. Hatay’da 135 bin 589 konut ve 15 bin 589 iş yeri olmak üzere toplamda 150 bine yakın hak sahibi belirledik. Deprem bölgesi genelindeki hak sahibi sayısı ise 390 bin olarak netleşti.”

“Bugün 2 Bin 275 Hak Sahibinin Konutunun Anahtarını Teslim Ediyoruz”

“Bugün de 7 bin 275 hak sahibinin konut anahtarını teslim ediyoruz. Yeni yuvalarının hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Hakikat temelli inşa hareketi. Bu, sadece bir başlangıç; depremde zarar gören şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek.”

“Yalan Üzerine Hiçbir Zaman Hakikati Bina Etmedik”

Defne Hastanesi ile ilgili söylenenleri hatırlayın. “Yok böyle bir şey” dediler. Biz bunu gerçekleştirdik ve açılışını da bizzat bu kardeşiniz yaptı. Çünkü biz, yalan üzerine asla hakikati inşa etmedik.” Şehirlerimizin altyapısını güçlendirmek amacıyla İller Bankası aracılığıyla mahalli yönetimlere 56 milyar TL’lik hibe desteği sağlıyoruz. Her yaşadığımız felaket ve başımıza gelen her musibet, milli gücümüzün önemini bize hatırlatıyor. Cumhuriyetimizin ilk döneminin en önemli kazanımlarından biri, Hatay’ın vatan topraklarına katılmasıydı.

Elbette sıkıntılarımız ve eksiklerimiz var. Ancak, büyük ve güçlü Türkiye’ye ulaşma kararlılığımız, tüm bu zorlukların üstündedir. Tek ihtiyacımız, birlik ve beraberlik içinde yoğun bir çalışma azmiyle hareket etmektir. Türkiye, bölgesel ve küresel anlamda önemli bir güç olma yolunda büyük adımlar attı. Şimdi, ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına dahil etme aşamasındayız.