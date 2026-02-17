  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
5 günde Türkiye'ye peş peşe acı haber! 3 çocuk vefat etti Siyonist propagandaya alet oldu! İsrail’den Alperen Şengün paylaşımı Tacizci CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Dede, disipline sevk edildi Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 3 işçiden biri yaralı kurtarıldı Cumhurbaşkanının Ramazan çağrısına marketlerden tam destek: Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz! Zafer Partisi’nde kılıçlar çekildi: Yolsuzluk kavgası! IMF'den Türkiye’ye övgü: Süreç başarılı ilerliyor MHP’li Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması İsrail'e dron tedarik eden şirketi Donanma Tersanesi’nden çıkardı Bu defa Mamdani kovdu CHP'den emekli üzerinden siyasi şov: "Hayali" ikramiye teklifi! Emekli ikramiyeleri 28 bin lira mı oluyor?
Yerel 200 bin adet boş makaron yakalandı
Yerel

200 bin adet boş makaron yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
200 bin adet boş makaron yakalandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir araçta 200 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Zonguldak İlçe Jandarma ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik düzenlenen bir araç içerisinde, 200 bin boş makaron ele geçirildi.

Zonguldak’ın Alaplı İlçe Jandarma görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Alaplı ilçesinde bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramalar neticesinde 200 bin adet boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Araç sahibi A.A., gözaltına alınarak, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23