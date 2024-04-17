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Yerel 20 yıldır aynı yere yuva yapan leylekler bu yıl da gelerek yuva yaptı
Yerel

20 yıldır aynı yere yuva yapan leylekler bu yıl da gelerek yuva yaptı

Yeniakit Publisher
2024-04-17 12:24:00 -
20 yıldır aynı yere yuva yapan leylekler bu yıl da gelerek yuva yaptı

Büyükçekmece ilçesinin Karaağaç Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır elektrik direğinin üstüne yuva yapan leylekler, yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından korunan yuvalarına bu yıl yeniden döndü. Bu tür uzun süreli mahalle sakinlerinin de alıştığı ve korumaya aldığı doğal yaşam alanları, insanlarla kuşların bir arada yaşamasını sağlarken, ekosistemin dengesini korumaya da yardımcı oluyor.

Büyükçekmece Belediyesi geçtiğimiz yıl Karaaağaç Mahallesi’nde yol genişletme ve yenileme çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, elektrik direği üzerinde yavruları ile yaşayan leylekleri görünce bölgedeki çalışmaların leylek yavruları büyüyüp yuvalarını terk edinceye kadar durdurmuştu. Yapılan çalışmalarda leyleklerin 20 yıldır yuva yaptığı elektrik direkleri korunmuştu. Bu yıl yuvalarını yeniden aynı elektrik direği üstüne kuran leylekler mahalle sakinlerinin neşesi oldu.

Leyleklerin gelişini mutlulukla karşılayan mahalle sakinleri duygularını şöyle dile getirdi:

Ebru Aydın: "5 yıldır buradayım esnaflık yapıyorum. Leyleklerimiz hala burada. Her yıl Nisan, Mayıs ayı gibi burada oluyorlar. Daha önce burada bir direğimiz vardı. Başkanımız sağ olsun, hayvanların doğal düzenini bozmadı. Farklı bir noktaya kaydırıp tekrardan hayvanların yuvalarını orada kendileri elleriyle yaptırdı. O açıdan çok memnunuz. Burada doğal yaşamın bozulmaması, köy ortamımızın hiçbir şekilde düzenimizin bozulmaması bizleri çok mutlu etti. Bunun için Hasan Başkan’ımıza çok teşekkür ederiz.’’

 

Tuğçe Karagöz ise “19 yıldır buradayım. Buradaki leylek yuvasını hiçbir zaman kaldırmadılar. 19 senedir mart aylarında leylekler yuvasına geliyor. İnşaatlar yapıldığı halde o direği oradan kaldırmadılar. Fark ettiyseniz direği boyadılar ama yenisini koymadılar sırf yuvası bozulmasın diye. Bir tane daha var onu da kaldırmıyorlar hiçbir şekilde” dedi.
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