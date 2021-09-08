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Dünya 20 yıl sonra ortaya çıktı! Kimliği gizli tutuldu
Dünya

20 yıl sonra ortaya çıktı! Kimliği gizli tutuldu

New York şehri baş adli tabipliği, 11 Eylül saldırılarından 20 yıl sonra iki kurbanın daha teşhis edildiğini duyurdu. Morgan ve ismi açıklanmayan kişi, 11 Eylül sonrasında kimliği teşhis edilebilen 1646 ve 1647’nci kurban oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 01:38:00 -
20 yıl sonra ortaya çıktı! Kimliği gizli tutuldu

Kurbanlardan birinin isminin Dorothy Morgan olduğu açıklanırken diğerinin kimliği ailenin isteği üzerine gizli tutuldu.

Morgan’ın cesedi 2002’de bir DNA testi sayesinde teşhis edilebilirken diğer kurban için 2001, 2002 ve 2006 yıllarında testler yapıldığı bildirildi.

Morgan ve ismi açıklanmayan kişi, 11 Eylül sonrasında kimliği teşhis edilebilen 1646 ve 1647’nci kurban oldu.

New York baş adli tabibi Barbara Sampson yaptığı açıklamada yirmi yıl önce Dünya Ticaret Merkezi kurbanlarının ailelerine, kayıpları teşhis etmek için ne gerekirse yapacaklarına dair söz verdiklerini ve açıklanan iki isimle birlikte bu kutsal görece devam ettiklerini söyledi.

New York şehri 11 Eylül saldırılarının 20’nci yılına hazırlanırken saldırılarda hayatını kaybeden 1106 kişi henüz teşhis edilemedi.

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