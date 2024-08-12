20 yıl sonra iflasına karar verildi! Atatürkçü avukatın savunduğu banka hortumcusu işte şimdi yandı

20 yıllık geçmişi olan dava 2001 krizinin ardından el konulan bankalardan İktisat Bankası'ndan kullandırılan kredilerle ilgili... Erol Aksoy’a ait bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devriyle, Erol Aksoy için de bugüne taşınan süreç işlemişti.

Mahkeme süreci de İktisat Bankası’nın yönetiminde yer alan ve grup şirketlerine kullandırılan kredilerde imzası olan 7 kişiye karşı 2003 yılında iflas talebi ile dava açılması ile başladı.

Bu kişiler arasında Erol Aksoy ve eşi İnci Aksoy’un yanı sıra, 2012’de hayatını kaybeden avukat Hüseyin Derin Yarsuvat, Cüneyt Sel, Roy Arto Gevrekyan, Mehmet Celal Seven ile hayatını kaybeden eski Sümerbank Genel Müdürü İsmail Emen yer aldı.

İflas talepli dava devam ederken bir yandan da borcun tasfiyesi için de bir dizi protokol imzalandı. Erol Aksoy Grubu, TMSF’ye 242 milyon dolarlık bir ödeme yaptı.

İstanbul 1. Asliye Mahkemesi’nde görülen davada karar 28 Aralık günü görülen duruşmada çıktı. Davalı avukatları, mahkemeye sunulan son bilirkişi raporunun yetersiz ve yanlı olduğunu, hükme esas alınamayacağını ve yeni rapor alınması talebinde bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aksoy çiftinin avukatı ise, duruşmada yaptığı savunmada “2017 yılındaki tahsilat raporları ile bilirkişi raporlarındaki tahsilat tutarları uyuşmamakta. 2017 yılındaki tahsilat tutarları daha yüksekken raporda bunlar daha az yazılmış. Yeni bir heyetten rapor alınmasını talep ederiz” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, birçok bilirkişi raporunun da girdiği ve tam 20 yıl süren davada kararını verdi. Oybirliği ile verilen kararda davalıların 6’sı için şahsi iflas kararı çıktı. Kararla birlikte, bu kişilerin varlıkları da borçları da artık, oluşacak iflas idaresine ait oldu. Varlıkları satılarak, borçların ödenmesine çalışılacak.

Karara göre, İktisat Bankası’nın 408 milyon 522 bin TL’si Erol Aksoy’dan tahsil edilecek. Bu rakama 23 yıllık da faiz işletilecek. Yapılan hesaplamaya göre anılan para 4.5 milyara çıkıyor.

Bir diğer davalı Cüneyt Sel, faizi ile birlikte 2 milyar 350 milyon TL ödeyecek. Roy Arto Gevrekyan 1.9 milyar lira, Mehmet Celal Seven 1.2 milyar lira, Hüseyin Derin Yarsuvat’ın mirasçıları 1.1 milyar lira, İnci Aksoy 264 milyon lira ödeyecek. Mahkeme, hayatını kaybeden İsmail Emen yönünden ise iflas istemini reddetti.

{relation id:1876549 slug:'39-yildir-faaliyetteydi-abdnin-dev-enerji-sirketi-bakin-neden-iflas-etti'}

{relation id:1876139 slug:'bu-bizi-cok-uzuyor-diyerek-duyurdular-mobilya-devi-resmen-iflas-etti'}