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Aktüel 20 yıl önce vefat etmişti! Ali Ulvi Hoca dualarla yâd ediliyor
Aktüel

20 yıl önce vefat etmişti! Ali Ulvi Hoca dualarla yâd ediliyor

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) olan sevgisinden dolayı Medine’ye taşınan ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini ezbere bilen Ali Ulvi Kurucu Hoca, 3 Şubat 2002 günü 82 yaşında ruhunu Rahman’a teslim etmişti.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 09:35:00 -
20 yıl önce vefat etmişti! Ali Ulvi Hoca dualarla yâd ediliyor

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Merhumun naaşı, Mescidi Nebevi Camii’nde sabah namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Medine’deki Cennet’ül Baki Kabristanlığı’na defnedilmişti.

Ömrünü genç nesilleri yetiştirmeye vakfeden, ilim, edep, irfan adamı, güzel ahlâk timsali, gönül insanı ve şiir üstadı Ali Ulvi Kurucu, ölümünün 20. yılında hayırla ve rahmetle anılıyor.

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