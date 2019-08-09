0553 313 94 23

20 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı

Adana’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 20 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan, ayrıca kasten yaralama, cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti gibi 9 ayrı suçtan da aranması bulunan firari saklandığı evde yakalandı.

09 Ağustos 2019 Cuma 08:52
20 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı

Adana’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 20 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan, ayrıca kasten yaralama, cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti gibi 9 ayrı suçtan da aranması bulunan firari saklandığı evde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 20 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan, ayrıca kasten yaralama, cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti gibi 9 ayrı suçtan da aranması bulunan Kurtuluş A.’yı (34) yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şahsın yakalanmamak için kendi adresinde kalmadığını bir başka adres kullandığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Kurtuluş A.’nın Belediyeevleri Mahallesi’nde arkadaşında kaldığı belirlendi. Eve düzenlenen baskında zanlı kaçmak istedi ancak evin etrafı polis tarafından sarıldığı için kaçamadı. Yakalanan zanlı emniyete getirilerek işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü. Kurtuluş A. buradan da kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere cezaevine götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 08:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Şehir Hastanesinde bir ilk daha
    1. Ankara Şehir Hastanesinde bir ilk daha
    2. Vali Demirtaş terfi eden Günaydın’a..
    3. Fransız sokak müziği grubunun "ezan"..
    4. "Barış Koridoru" Türkiye’den..
    5. Doğumun yaklaştığını anlamanıza..
    6. Serbest piyasada döviz fiyatları
    7. Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi..
    8. Yumruğunu gösterdi! Hükümet sorunu..
    9. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı..
    10. Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
    11. Genç kızı öldürdü, ifadesi şok etti!
    12. Bayram namazı saatleri
    13. Van’da 900 paket kaçak çay ele..
    14. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo..
    15. (Özel) Ümraniye’deki servisçi kavgası..
    16. Antalya'da motosiklet ile otobüs..
    17. Bıçakçılarda kurban yoğunluğu
    18. Çin'de Lekima Tayfunu için kırmızı..
    19. Adana’da dolandırıcılık iddiası
    20. 17 yıl yaşaması “imkansızdı”, o..
    21. (Özel) Kurban Bayramı’nın ikramlıkları..
    22. Sudan'da idam cezalarını askıya aldı
    23. (Özel) Tarihi binanın yıkılma..
    24. Aden'de çatışmalar alevlendi!
    25. Çankaya'da temizlik işçileri gece..
    26. Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle..
    27. Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu transfer..
    28. Yozgat’ta çocuklar çeşme oluğunda..
    29. Hindistan'da sel felaketi: 6 ölü
    30. Kayseri polisinden bayram öncesi sıkı..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    ABD resmen açıkladı: Hazırız
    ABD resmen açıkladı: Hazırız