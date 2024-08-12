  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 20 yaşından büyük araçlar tabut gibi!
Yerel

20 yaşından büyük araçlar tabut gibi!

Yeniakit Publisher
2024-08-12 12:10:00 -
20 yaşından büyük araçlar tabut gibi!

Samsun'un Bafra ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DMN 94 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Hal Caddesi'nde, İbrahim Demir yönetimindeki 55 ADZ 818 plakalı traktöre çarptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DMN 94 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Hal Caddesi'nde, İbrahim Demir yönetimindeki 55 ADZ 818 plakalı traktöre çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Nail, Özgür, Saim ve Cengiz Bozdemir yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23