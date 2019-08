20 yaşındaki yetenek konuştu: Roma’yı hayatımın merkezine koymak istiyorum

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Geçtiğimiz sezon İnter’den 4 buçuk milyon avroya Roma’ya transfer olan 20 yaşındaki yetenek Nicolò Zaniol, 1 Ağustos'tan bu yana Roma’da geçirdiği zamanı anlattı. Geçen sezon transfer olduğu Roma kulübü, kendisiyle 2023 sonuna kadar sözleşme imzalayarak takım için önemli olduğunu belli etti. Şu an büyük kulüplerin peşinde olduğu Zaniolo, gelen tekliflere göre transfer olabilir. Transferi ile ilgili kesin bilgi olmayan Zaniolo’nun menajeri gelecek hafta Roma sportif direktörü Gianluca Petrachi ile bir görüşme yapacak.

“Kendimi her alanda geliştirmek istiyorum”

Yeni sezon öncesi hazırlıklara devam eden Zaniolo “Primavera'dan geldiğimde öğrenecek çok şeyim vardı, bu kadar hızlı gelişebileceğimi bilmiyordum. Ama her zaman için çalışmaya devam etmek zorundayım, geçen sezondan çok şey öğrendim, kendimi daha fazla geliştirmeliyim” dedi. Kendisini her yönden geliştirmek istediğini belirten Roma’nın 22 numarası "Daha fazla öğrenmeye çalışıyorum, daha fazla konsantre oluyorum, büyük hedeflerim var ve sadece futbolda değil aynı zamanda hayata dair birçok şeyde kendimi geliştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

“Di Francesco genç oyuncular için harika bir fırsat”

Di Francesco’nun gelişmesinde büyük etkisi olduğuna değinen Zaniolo "O olmasaydı bu değişimi gerçekleştiremezdim. Genç oyuncular için harika bir fırsat ve Roma'da beni destekleyen tüm insanlara olduğu gibi ona da borçluyum." dedi. kendisiyle ilgili söylentiler hakkında da konuşan Zaniolo “Çok çalışmalıyım ve başkalarının söylediklerini dinlemiyorum. Daha iyi olmak için yapabileceğim tek şey, her gün sıkı çalışmak, antrenöre güvenmek. Futbolu her zaman için seviyorum,iyi veya kötü zamanlarda” açıklamasında bulundu.

"De Rossi bir lider, fantastik bir insan”

Fonseca ile son haftalarda kendi ideal pozisyonunun ne olduğunu bulmaya çalışan İtalyan futbolcu “Çocukken teknik becerilerim sayesinde 10 numara oynadım, ancak 8 numara ya da bir savunma orta saha oyuncusu olarak oynamayı da seviyorum. Şimdilik bu pozisyonlardan birinde oynayacağım, ama belki bir gün başka bir pozisyonda da oynayabilirim. Eğer teknik direktörüm beni yeterince gelişmiş olarak görmezse, her durumda her yerde oynayabilirim "dedi. Kaká ve Modric’i çok beğendiğini anlatan Zaniolo, De Rossi'nin hayatında ve kariyerindeki öneminden de bahsederken "O bir lider, fantastik bir insan ve ondan bir şeyler öğrenmek çok keyifliydi. Her zaman alçakgönüllü bir insan, hayranlara, çalışanlara ve diğer oyunculara herkese çok olumlu davranıyor. Her zaman Roma için çalıştı. Roma'nın onun hayatının merkezinde olduğunu açıkça söyleyebilirim” diyen Zaniolo Ben de Roma’yı hayatımın merkezine koymak için çalışıyorum. Şimdi benim kendi hikayemi yazma zamanı.” sözlerini kullandı.