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20 yaşındaki Muhammed şehit düştü

Terör devletinin dün yaraladığı Filistinli Muhammed Cihad Cevdet, bugün şehit düştü.

30 Mart 2019 Cumartesi 10:14
20 yaşındaki Muhammed şehit düştü

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine dünkü müdahalesinde yaralanan Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, dün Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde başından yaralanan 20 yaşındaki Muhammed Cihad Cevdet'in şehit olduğu belirtildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den beri süren söz konusu gösterilere müdahalesinde 200'ün üzerinde Filistinli şehit oldu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:14
  1. Büyük Dönüş Yürüyüşü
  2. Filistin
  3. Gazze
  4. Muhammed Cihad Cevdet
  5. Gazze Şeridi

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  • SeymenSeymen3 sa önce
    Bize yardım et ALLAH Im. Şehadetin makbul olsun. Kardeşim!!!

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