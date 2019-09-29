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20 yaşındaki Mehmet, otomobilinin altında ölü bulundu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, Mehmet Demirbaş (20), mesire alanında park halindeki otomobilinin altında ölü bulundu.

29 Eylül 2019 Pazar 15:57
20 yaşındaki Mehmet, otomobilinin altında ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Deliktepe Mesire alanında meydana geldi. Mesire alanında park halindeki 27 B 6810 plakalı otomobilin altında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada cesedin Mehmet Demirbaş'a ait olduğu tespit edildi. Demirbaş'ın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Ölüm sebebi araştırılan Demirbaş'ın olaydan bir gün önce bir arkadaşının nikah törenine katıldığı ve aracını gelin aracı yaptığı öğrenildi. Mehmet Demirbaş'a nikahtan sonra ise bir daha ulaşılamadığı belirtildi.

Otopsinin ardından gencin cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 15:57
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