  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Onurunuz batsın! Sapkınları anmaktan öteye geçemiyorlar!
Korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi açıkladı
Kabine toplandı
Hindistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
Gündem 20 yaşındaki gencin cesedi bulundu
Gündem

20 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Bartın'da misafir olarak bağ evine giden 20 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 16:03:00 -
20 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Olay, gece saatlerinde Bartın’ın Cumayanı köyündeki bağ evinde gerçekleşti. Bir süredir çalışmak için Bartın’da bulunan Nasır L. (20) arkadaşı R.Ç.D. ile birlikte Cumayanı köyündeki bağ evine gitti. R.Ç.D. alışveriş için evden ayrılırken bir süre sonra evden silah sesi yükseldi.

Kanlar içinde bulunan Nasır L.’nin sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

20 yaşındaki gencin bunalıma girerek av tüfeği ile intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince olayın meydana geldiği bağ evinde geniş kapsamlı incelemeler yapıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıpa gönderildi.
Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Nasır L.’nin yaklaşık 8 aydır Bartın’da çalıştığı edinilen bilgiler arasında.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay