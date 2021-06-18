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Eğitim 20 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor?
Eğitim

20 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor?

SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açıldı. Sağlık Bakanı Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi. Peki, 20 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-18 19:49:00 -
20 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor?

Koronavirüste 20 yaş üstü kişilerin aşılaması gündemde. Fahrettin Koca, aşılamada son gelişmeleri açıkladı ve son olarak 35 yaş ve üzeri vatandaşlar aşı randevusu almaya başladı. 20 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 20 yaş üzeri aşı hangi tarihte başlıyor?

20 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Sabah gazetesine konuşan Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi.

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