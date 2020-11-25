  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
Gündem

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

Milyonlarca genç 20 yaş altı sokağa çıka yasağını araştırıyor. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma saatleri kısıtlandı. Peki, 20 yaşın altındaki genç ve çocuklar hangi saatlerde sokağa çıkabiliyor? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

Yeniakit Publisher
2020-11-25 23:24:00 -
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 20 yaş altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili, "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması hangi günler için geçerli?

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Gündem

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli koronavirüs aşımızı Nisan ay..
Altınla ilgili şok iddia: Bu olursa...
Ekonomi

Altınla ilgili şok iddia: Bu olursa...

Piyasa analisti ABD'li Chris Vermeulen, ons altının 1.800 dolar altına düşmesi durumunda "büyük bir çöküş başlayabilir" diye ikaz etti. ..
Önce Erzurum şimdi orası! 2 bin mezar kazıldı
Gündem

Önce Erzurum şimdi orası! 2 bin mezar kazıldı

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da kışa hazırlık için 800 mezar kazılmasının ardından kış aylarının sert geçtiği Sivas'ta da kışın definlerde pr..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay