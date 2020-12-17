  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkabilir?
Yaşam

20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkabilir?

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. 20 yaş altı vatandaşlar hangi saatlerde sokağa çıkabileceklerini araştırıyor.20 yaş altı saat kaçta evden çıkabilir?

Yeniakit Publisher
2020-12-17 09:14:00 -
20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkabilir?

20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? | Çin’de başlayan tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde önemli tedbir kararları uygulanıyor. Peki, 20 yaş altı vatandaşlar saat kaçta sokağa çıkabiliyor?

20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkabilir?

20 yaş altındaki vatandaşlar hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilir. Bu saatlerin dışında 20 yaş altının sokağa çıkması yasak.  20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanmaları da yasak. Hafta sonları marketler, kasaplar, fırınlar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki dükkanlardan alışveriş yapabiliyor. Ancak hafta sonu bu tip ihtiyaçlar için 20 yaş altının çıkmasına için verilmiyor.

20 yaş altı seyahat izin belgesi nasıl alınır?
20 yaş altı seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Yaşam

20 yaş altı seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ayasofya ve Türk bayrağı üzerinde skandal pozlar verdi! Soruşturma tamamlandı
Gündem

Ayasofya ve Türk bayrağı üzerinde skandal pozlar verdi! Soruşturma tamamlandı

Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz veren ve Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren Belçikalı ahlaksız manken Marisa Papen ha..
Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği
Dünya

Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği

Japonya'nın Kochi eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribi salgını doğrulandı. Böylece ülkede salgından etkilenen eyaletlerin sayıs..
Meteoroloji'den yoğun kar yağısı uyarısı
Aktüel

Meteoroloji'den yoğun kar yağısı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay