20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? | Çin’de başlayan tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde önemli tedbir kararları uygulanıyor. Peki, 20 yaş altı vatandaşlar saat kaçta sokağa çıkabiliyor?

20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkabilir?

20 yaş altındaki vatandaşlar hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilir. Bu saatlerin dışında 20 yaş altının sokağa çıkması yasak. 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanmaları da yasak. Hafta sonları marketler, kasaplar, fırınlar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki dükkanlardan alışveriş yapabiliyor. Ancak hafta sonu bu tip ihtiyaçlar için 20 yaş altının çıkmasına için verilmiyor.