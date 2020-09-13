  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası İstanbul'da sürüyor
Spor

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası İstanbul'da sürüyor

- 100 metre erkekler finalinin finiş çizgisinde sporcuların arasından hızla geçen kedi, yarışın son anlarına damgasını vurdu

Yeniakit Publisher
2020-09-13 15:45:38 -
20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası İstanbul'da sürüyor


İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası sürerken, erkekler 100 metre finalinin son anlarında piste giren kedi renkli bir görüntü oluşturdu.

Burhan Felek Spor Kompleksi içindeki Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde yapılan 100 metre yarışında bir kedi, sporcuların finiş çizgisine geldiği anda piste girdi.

Sporcuların son gayretle yarışı önde tamamlamak için hamle yaptığı sırada tribünlerin olduğu bölümden hızla piste giren kedi, finiş çizgisi önünde bazı atletlerin önünden geçerek pistin karşısına ulaştı.

Kedinin, pistteki kıyasıya mücadele sırasında sporcuların arasına girmesi 100 metre yarışında hafızalarda renkli bir görüntü bıraktı.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal'dan 'imam hatip' tepkisi
Gündem

Fatih Portakal'dan 'imam hatip' tepkisi

Yazar Erol Mütercimler'in İmam Hatiplerle ilgili skandal sözlerine bir tepki de FOX TV'nin eski sunucu Fatih Portakal'dan geldi.

Rusya'dan Batı'ya tehdit: Bunu yaparsanız...
Dünya

Rusya'dan Batı'ya tehdit: Bunu yaparsanız...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus muhalif Aleksey Navalnıy vakası dolayısıyla Batı ülkelerce kendilerine yaptırım uygulaması durumun..
ABD’de yapılan araştırma korkunç kola gerçeğini ortaya çıkardı
Sağlık

ABD’de yapılan araştırma korkunç kola gerçeğini ortaya çıkardı

Kolanın insan sağlığına zararları saymakla bitmiyor. ABD’de yapılan bir araştırmada kolanın içinde bulunan “caramel color”ın kansere yol açt..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı