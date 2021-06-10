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Ekonomi 20 ton altın kaç para yapar? 20 ton altın ne kadar eder?
Ekonomi

20 ton altın kaç para yapar? 20 ton altın ne kadar eder?

20 ton altın kaç lira eder? 20 ton altın TL yapar? soruları Ağrı’da altın ve gümüş rezervinin bulunmasıyla birlikte merak edilir oldu. Varank, Ağrı'da 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervinin bulunduğunu açıkladı. Peki 20 ton altın kaç para yapar? 20 ton altın ne kadar eder? 3,5 ton gümüş ne kadar eder?

Yeniakit Publisher
2021-06-10 13:04:00 - 2021-06-10 13:21:25
20 ton altın kaç para yapar? 20 ton altın ne kadar eder?

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulunduğunu açıkladı. Peki 20 ton atın kaç TL, 20 ton alatın ne kadar eder? 20 ton altın kaç dolar eder? İşte detaylar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

1 gram altın ne kadar?

Kapalıçarşı’dan bugün (10 Haziran 2021 saat 13:00) alınan anlık bilgilere göre, 1 Gram Altın alış fiyatı 516,6500 Türk Lirası. 1 Gram Altın satış fiyatı ise 516,7490 TL ile işlem görmektedir. 1 gram gümüş fiyatı ise 7,62 TL’dir. Ağrı Mollakara'da keşfedilen altın rezervinin piyasa değeri 1,2 milyar dolar bu da TL olarak hesaplanırsa yaklaşık 10.246.320.000,00 Türk Lirası'na tekabul etmekte.

 

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