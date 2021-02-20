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Sağlık 20 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu
Sağlık

20 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıkarken 80 kişi de hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 19:08:00 - 2021-02-20 19:41:52
20 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi.

20 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 635 oldu.

Vaka sayısı 2 milyon 631 bin 876 oldu

Son 24 saatte 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi. Test sayısı 32 milyon 217 bin 77'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 631 bin 876, vefat sayısı 27 bin 983, ağır hasta sayısı 1180 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

 

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