20 sokak köpeği saldırdı, küçücük çocuk canından oluyordu! Besleyen kadın ortadan kayboldu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleşen olay 27 Ağustos Cuma günü saat 19:00 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Damsa Çayı yakınlarında meydana geldi. İddialara göre babasına ait işyeri önünde oyun oynayan 9 yaşındaki A.T.G isimli küçük çocuğa etrafta bulunan yaklaşık 20 köpek saldırdı.

Köpeklerin saldırması sonucu yaralanan A.T.G isimli küçük çocuk olayı gören babası ve çevresindekilerin müdahale etmesi sonucu köpeklerin içerisinden alındı. A.T.G daha sonra olay yerine gelen ambulas ile Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırılırken küçük çocuğun babası olayla ilgili şikayetçi oldu.

Bu ilk değil!

Olayı gören bir vatandaşın yapmış olduğu açıklamada "Bir kaç şahıs tarafından burada bu köpekler beslenmekte ve sürekli olarak buradan geçenlere saldırmaktalar. Daha yeni yaşanan olayda az kalsın küçücük çocuk canından oluyordu. Geçtiğimiz zamanlarda da birçok saldırı meydana geldi. Çoğu vatandaşımız da bu saldırılarda yaralandı. Bir an önce yetkililerin bu duruma el atması gerekmektedir." dedi.

"Besleyen kadın 'benim değil' diyerek kaçıyor"

Bir başka vatandaş ise "Bir bayan tarafından bunlar buraya alıştırıldı, aynı durum müftülük yanında da meydana geliyor. Bir şey olduğunda gidip vatandaşları şikayet eden o kadın, nedense saldırı meydana geldiğinde, "bu köpekler benim değil" diye olaylardan kaçıyor. Yetkililerimizin bu duruma bir an önce çözüm üretmesi lazım." dedi.

Kaynak: Ürgüp Haber Ajansı