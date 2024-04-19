20 saattir sürekli sallanıyor! Tokat'ta bir deprem daha
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,1 şiddetin bir deprem daha meydana geldi.
Son 20 saatte 5'i 4'ün üzerinde, en yükseği de 5,6 şiddetinde 46 sarsıntının yaşandığı Tokat'ta bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 4.1 şiddetinde sarsıntı kaydetti.
AFAD’ın açıkladığı bilgilere göre deprem Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 00.09’da yaşandı. Son depremin derinliği ise 12.43 kilometre olarak belirlendi.