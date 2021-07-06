20 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Murat Kurum duyurdu

Yeni Akit Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması’nın imzalandığını duyurdu.

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı'nın 15 belediyemizin yeni atık su, içme ve yağmur suyu ile katı atık projelerini içeren İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması'nı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın @fuatoktay’ın atılımlarıyla imzaladık @ilbanktr” ifadelerini kullandı. Yapılacak olan yatırımları sıralayan Kurum, “20 milyon vatandaşımızı ilgilendiren 5 milyar 800 milyon TL'lik yatırımda 17 içme suyu, 18 atık su, 1 yağmur suyu 4 katı atık projesini, toplamda 40 projeyi belediyelerimizle 2 yılda tamamlayacağız. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Tüm kurum ve yerel yönetimlerimizle şehirlerimizin, ilçe ve köylerimizin ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalışmaya, 50 ve 100 yıllık planlamalarla şehirlerimizin altyapı ve üstyapı yatırımlarını İller Bankamızın 88 yıllık tecrübesiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.