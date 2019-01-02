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20 metrelik su kuyusuna düşen yavru köpeği, AFAD ekipleri kurtardı

Van'ın Özalp ilçesinde 20 metrelik su kuyusuna düşen yavru köpk, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:58
20 metrelik su kuyusuna düşen yavru köpeği, AFAD ekipleri kurtardı

Van'ın Özalp ilçesinde 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, donmak üzere olan köpeği, battaniye sarıp veteriner hekime götürdü.

Özalp ilçesinin İstasyon Mahallesi'nde evin bahçesinde bulunan su kuyusuna yavru köpeğin düştüğü görenler, durumu AFAD'a bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri, oldukça dar olan 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için ucuna köpek maması bağladıkları çarşafı, halata düğümleyerek sarkıttı. Yavru köpek çarşafa yaklaşarak ucunda bağlı mamayı yerken, ekipler halatı çekti. Kuyudan çıkarılan yavru köpeğin bitkin ve donmak üzere olduğu belirlendi. Ekipler tarafından battaniyeye sarılan yavru köpek, veteriner muayenesinin ardından AFAD İl Müdürlüğüne götürüldü. Yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:58
  1. 20 metrelik su kuyusuna düşen yavru köpeği
  2. AFAD ekipleri kurtardı
  3. Van
  4. Özalp ilçesi
  5. Yavru köpek
  6. kurtarma operasyonu
  7. AFAD

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