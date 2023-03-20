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İSLAM 20 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-03-20 06:53:00 -
20 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَمَٓا اَمْوَالُكُمْ وَلَٓا اَوْلَادُكُمْ بِالَّتٖي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاًؗ فَاُو۬لٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَٓاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اٰمِنُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Sizi bize yaklaştıracak olan, ne servetiniz ne evlâtlarınızdır.

Ama iman edip dünya ve âhirete yararlı iş yapanlar başka, yaptıklarına karşılık onlara kat kat fazlası mükâfat vardır ve onlar köşklerde huzur ve güven içinde yaşayacaklar.

(Sebe Suresi - 37)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Önceki âyetlerde servet ve nüfuzunu her türlü kurtuluşun teminatı gibi görenlerin bu yanlış düşünceleri, rızkı sağlayanın yüce Allah olduğunu unutmaları açısından eleştirilmişti; burada ise bu imkânların kişiyi Allah’a yaklaştırma, O’nun rızasını elde etme ölçüsü olamayacağı; ancak bu imkânlar sağlam bir imana dayalı olarak ortaya konan iyi davranışlara dönüştürüldüğünde Allah katında değer bulacağı ifade edilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 440


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ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

 اليدُ العُليا خَيْرُ مِنَ اليَدِ السُّفْلى ، وابْدَأ بمنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كان عنْ ظَهْرِ غِني ، ومَنْ يَسْتعْففْ يُعفُّهُ اللَّه ، ومَنْ يَسْتغْن يُغْنِهِ اللَّه

“Üstteki el, alttaki elden daha hayırlıdır.
 Harcamaya, geçimini üstlendiklerinden başla!
 Sadakanın iyisi, ihtiyaç fazlası maldan verilendir.
 Dilenmekten sakınmak isteyenleri, Allah iffetli kılar.
 Halka karşı tok gözlü davranmak isteyenleri de Allah, insanlara muhtaç olmaktan kurtarır.”

 Kaynak: Buhârî, Zekât 18, Vasâyâ 9, Nafakât 2; Müslim, Zekât 95.

 

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