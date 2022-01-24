20 maçta sadece 1 gol atabilen yıldız isim ayrılıyor!

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Dimitrios Pelkas ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcuya Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımı talip oldu.

28 yaşındaki Yunan oyuncu ile ilgilenen birçok kulüpten birinin Zorya olduğu ve önümüzdeki günlerde görüşmelerin olacağı kaydedildi. Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un da söylentilerde adı geçse de bu yönde bir girişim olmadığı da belirtildi.

Fenerbahçe'nin PAOK'tan 2.2 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay ile Ekim 2020'de transfer ettiği Pelkas, bu sezon 20 maçta 1 gole imza atabildi.

Pelkas, geçen sezon ise 42 resmi maçta 10 gol ve 8 asistle sarı lacivertlilerin öne çıkan isimlerinden olmuştu.