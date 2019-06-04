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20 kilometre kaçtı! Yakalanınca ağladı

Adana'da polis uygulamasında otomobili çekilmek isterken aracına binerek kaçan, 20 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalanan Durdu G. ehliyetsiz olduğunu söyleyerek ağladı.

04 Haziran 2019 Salı 10:04
20 kilometre kaçtı! Yakalanınca ağladı

Saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda uygulama yapan polis, 31 ATG 81 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü Durdu G.’nin ehliyetsiz olduğunu tespit eden ekipler, çekici çağırarak otomobili otoparka çektirmek istedi. Çekici Ercan Eldek’in otomobilde işlem yaptığı sırada içerideki bir özel eşyasını almak bahanesiyle araca yönelen Durdu G., aracı çalıştırıp yanındaki kadın arkadaşıyla kaçmaya başladı.

Otomobilin kaçışı sırasında araca takılan Eldek de sürüklenerek yaralandı. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmayı sürdüren Durdu G., önce Hilmi Kürklü Bulvarı’na buradan da İsmet Atlı Caddesi’ne geçti. Polisleri peşine takan ve 80’inci Yıl Bulvarı’nda kaçmaya devam eden Durdu G., daha sonra Alparslan Türkeş Bulvarı’na çıktı.

Bir ara ters şeritten kaçmayı sürdüren ve yoldaki diğer sürücülerin üzerine sürdüğü iddia edilen şüpheli, bulvarda Seyhan İlçesi yönünde devam etti. Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı’nda polisin yola bıraktığı kapandan geçen Durdu G., otomobilin lastiği patlaması sonucu yanındaki kadın arkadaşı Kader B. ile birlikte yakalandı. Yakalandıktan sonra kelepçelenerek yere yatırılan Durdu G., ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyleyip ağladı.

9264 lira ceza kesildi

Adana’ya Mersin’den geldikleri belirlenen şüphelinin olaydan birkaç saat önce il girişindeki uygulamada da polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı saptandı. Ehliyetsiz araç kullanma ve trafiği tehlikeye atmak gibi suçlardan Durdu G.’ye 9 bin 264 lira ceza kesilirken, araçta yapılan aramada ise bir adet bıçak ele geçirildi. Öte yönden şüphelinin kaçarken attığı öne sürülen tabancayı bulmak için çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan Durdu G. ve Kader B., polis merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:04
  1. Mersin
  2. Adana
  3. polisten kaçan sürücü

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