20 KARGU'luk sürü Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda hedefleri gerçek mühimmatla imha etti

STM'nin geliştirdiği 20 KARGU vurucu İHA'dan oluşan sürü, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde tek bir operatörün kontrolünde otonom saldırı düzenleyerek hedeflerini gerçek mühimmatla tam isabetle imha etti. STM'nin mühimmat bırakan İHA'sı BOYGA da taşıdığı 81 mm mühimmatı hedefe bırakarak tam isabet sağladı.

Tatbikat senaryosunda düşman yaya unsurlarının tespit edilmesinin ardından havalanan sürü, hedef bölgeye otonom intikal etti. Dağıtık kontrol mimarisiyle birbirleriyle gerçek zamanlı haberleşen KARGU'lar hedef tespitini, sınıflandırmasını ve paylaşımını koordineli biçimde yürüttü. Hedef bölgesinde 10'ar İHA'lık iki gruba ayrılan sürü, anti-personel harp başlıklarıyla eş zamanlı saldırı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde çalışan STM, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü sergilediği tatbikatta taktik İHA sistemlerinin sahadaki etkinliğini gösterdi. Şirketin FPV çözümü KarguFPV kamikaze İHA'lar da tatbikatta görev aldı.

BOYGA 81 mm mühimmatını hedefe bıraktı

2022 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan BOYGA, özelleştirilmiş 81 mm havan mühimmatını geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde belirlenen hedefin üzerine tam isabetle bıraktı. Terörle mücadele ve asimetrik savaş ortamında kullanılabilen platformun mühimmat sistemi entegrasyonu MKE iş birliğinde yürütülüyor.

Sürü İHA operasyonunu Bakan Güler ve kuvvet komutanları izledi

Sürü İHA operasyonunu Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve üst düzey askeri heyetler yerinde takip etti.

STM aynı kabiliyeti daha önce de sahada kanıtlamıştı. Ocak 2026'da Ankara Polatlı'da icra edilen saha testinde 20 KARGU'dan oluşan sürü, tamamen milli algoritmalarla tek operatör kontrolünde gerçek mühimmatla hedeflerini tam isabetle vurmuştu. Mayıs 2026'daki EFES-2026 Tatbikatı'nda ise aynı büyüklükteki sürü, uluslararası askeri bir tatbikat senaryosunda gerçek mühimmatla otonom saldırı gerçekleştirerek dünya savunma tarihinde bir ilke imza atmıştı.

Güleryüz: "Bizim için en büyük gurur kaynağı"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, tatbikatta sergilenen kabiliyetlerin Türk savunma sanayiinin otonom sistemler alanında ulaştığı seviyeyi gösterdiğini belirtti. Güleryüz, "Dünyada yalnızca sayılı ülkenin sahip olduğu bu kritik teknolojiyi milli imkânlarla geliştirmiş olmak ve kahraman ordumuzun sahadaki caydırıcılığına güç katmak, bizim için en büyük gurur kaynağı" dedi.

Güleryüz, ileri otonom sistemler ve sürü zekâsı teknolojileriyle "yalnızca bugünün değil, geleceğin harp sahasına yön veren" çözümler ürettiklerini vurguladı. Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde tam bağımsız savunma sanayii vizyonu doğrultusunda çalışmaya ve "oyun değiştirici" sistemleri ülkeye kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Sürü, merkezi kontrol olmadan görev yapabiliyor

STM'nin sürü zekâsı mimarisinde her İHA görev kararını kendisi alabiliyor. Dağıtık yapı sayesinde sistemin bir parçası devre dışı kalsa bile sürü görevini sürdürebiliyor. Satürasyon saldırısı konsepti çerçevesinde çok sayıda İHA'nın aynı anda koordineli biçimde hedef bölgeye seyrüseferiyle düşman savunma sistemlerinin satürasyona uğratılması ve etkisiz bırakılması hedefleniyor.

Sürüdeki İHA'lar, taşıdıkları mühimmat türüne uygun hedeflerle angaje oluyor; insan veya araç hedeflerini ayırt edebilen, anti-personel ya da zırh delici mühimmat taşıyan platformlar hedef tipine göre otonom angajman yapabiliyor. Sürüye gerçek zamanlı yeni İHA eklenip çıkarılabiliyor, görevler güncellenebiliyor ve sürü bölünerek farklı alt görevler icra edebiliyor.

KARGU dört kıtada 15 ülkeye ihraç edildi

Kamuoyunda "kamikaze İHA" olarak da bilinen KARGU, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi; TSK başta olmak üzere güvenlik güçleri tarafından terörle mücadelede, özel operasyonlarda ve sınır ötesi operasyonlarda kullanılıyor. Farklı coğrafya ve arazi koşullarında kendini kanıtlayan İHA, bugüne kadar dört farklı kıtada 15 ülkeye ihraç edildi.

30 dakikadan fazla havada kalabilen ve 10 km menzile sahip KARGU, tek bir asker tarafından taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurulabiliyor. Harp başlığı sahadaki duruma göre anti-personel veya zırh delici olarak hızla değiştirilebiliyor; gelişmiş elektro optik ve kızılötesi kameralarıyla gece gündüz görev yapabiliyor. Düşük radar kesit alanıyla düşman bölgesinde tespiti zor olan İHA, STM'nin yazılımları sayesinde elektronik harp ortamından etkilenmeden, GNSS'ten bağımsız uçabiliyor. RF arayıcı başlık entegrasyonu KARGU'ya radar ve radyo frekansı yayan sistemleri tespit edip hedefleme kabiliyeti kazandırırken, JINN Elektronik Harp Podu ile düşman radarlarını karıştırarak hava savunma sistemlerini baskılama ve dost unsurlara güvenli koridor açma yeteneği sağlandı.

BOYGA ise havan mühimmatıyla 30 dakika havada kalma süresine, 3000 metre uçuş irtifasına ve 10 kilometre menzile sahip; 17 kg ağırlığıyla tek bir er tarafından taşınabiliyor. Türk güvenlik güçlerince kullanılan platform, 2024 yılında bir ülkeye ihraç edildi.