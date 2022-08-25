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Yerel 20 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

20 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’ne yasadışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen 20 kaçak göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 09:56:00 -
20 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde M.E. idaresindeki aracı durdurdu.

Ekiplerce arabada yapılan araştırmada 18 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı. Sürücü gözaltına alınırken, işlemleri tamamlana kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Demirköy ilçesine bağlı Avcılar köyünde de kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada 2 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, Bulgaristan polisi tarafından darp edilerek ve özel eşyaları alınarak Türkiye tarafına gönderildiklerini iddia etti.

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