20 ilde operasyon! 90 kişi daha yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas olmak üzere 20 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında 90 zehir taciri daha yakalandı. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 6,3 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından ayrı ayrı yapılan operasyonlarda toplam 2 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda eroin ve esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 24 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 2 ton 770 kg esrar, 2 bin 500 kök kenevir ele geçirildi. 5 zehir taciri yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 2 ayrı operasyonda 12 kg esrar ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 zehir taciri yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda 34,5 kg skunk, 2 kg metamfetamin ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda 5 kg esrar ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.

Artvin ili Ardanuç İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 7,5 kg kubar esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda muhtelif miktarda ve içerikte uyuşturucu madde ele geçirildi. 10 zehir taciri yakalandı.

Kırıkkale ili Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığının ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda 6,5 kg kubar esrar, muhtelif miktarda kokain ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 11 kg skunk madde ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda muhtelif miktarda eroin, esrar, metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Samsun İl Jandarma Komutanlığının yaptıkları 3 ayrı operasyonda toplam 49 kg kubar esrar ele geçirildi, 1 kg metamfetamin ele geçirildi. 9 zehir taciri yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 3,6 kg kokain, muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda 5,5 kg kubar esrar, 0,9 kg reçine esrar, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 31 zehir taciri yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 258 kg uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 27 kg skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 14,5 kg skunk ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 20 kg kubar esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerini yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."