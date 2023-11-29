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Yerel 20 il için sağanak yağış uyarısı
Yerel

20 il için sağanak yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-11-29 09:22:00 -
20 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Karabük için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de ise çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Rüzgârın, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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