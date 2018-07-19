0553 313 94 23

20 günlük evli polis intihar etti!

Adana’da evinde kafasından vurulmuş halde ölü bulunan 20 günlük evli kadın polis memurunun intihar ettiği ortaya çıktı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:29
20 günlük evli polis intihar etti!

Adana Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ayşe A. (29), Özel Harekat polisi A.A. ile yaklaşık 20 gün önce evlendi. Dün gece Ayşe A. başından vurulmuş halde kocası A.A. tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Ayşe A. hayatını kaybetti.

Ayşe A.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, A.A.'nın ise Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesine başvuruldu. Ayşe A.'nın ölümü önce şüpheli olarak değerlendirildi ancak Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopside bitişik atış yapılarak intihar ettiği belirlendi

Ayşe A.'nın kocasıyla tartışıp daha sonra yatak odasında beylik tabancası ile kafasına ateş ettiği ileri sürüldü. Ayşe A.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumunda bekletilirken, Ankara'daki ailesine haber verildiği ve cenazenin yarın alınacağı öğrenildi. Bu arada ifadesi alınan A.A. serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 11:29
  1. Ankara
  2. Adana
  3. Polis
  4. İntihar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili Karacan: Yeni sistem bürokrasiyi azaltacak
    1. AK Partili Karacan: Yeni sistem..
    2. Kamyon otomobile çarptı, çevredekiler..
    3. Dizde meydana gelen ağrının nedenleri
    4. İşte CHP'nin kaderini belirleyecek imzal
    5. Şırnak'ta 1 kadın terörist teslim oldu
    6. Çarşaf sipariş etti, kefen geldi!
    7. Kemalettin Öztürk kimdir? Mustafa..
    8. Sigara yasağına uymayanlara rekor ceza
    9. ByLock yazışmaları deşifre edildi!
    10. Operasyonun yapılacağı cemaat..
    11. AK Partili Bostancı'dan yerel seçim..
    12. FETÖ’cü savcıları Seyfi Dede atamış
    13. Ezber bozan bedelli askerlik..
    14. Mehmet Görmez son dakika bombaladı!..
    15. Ünlü oyuncu Kıbrıs açıklarındaki..
    16. Adidas her takıma aynı formayı iteledi
    17. Sosyal medyada PKK propagandasına..
    18. Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş..
    19. Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde şoke..
    20. ATAK helikopterleri ihracatı da atağa..
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!