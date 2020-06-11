20 dakika yağan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakalandı
Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli yağmur etkili oldu.
Yunak'ta öğle saatlerinde başlayan yağmur yağışı bir süre sonra etkisini arttırdı. Şiddetli yağmur yağışı yer yer doluya çevirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise çareyi açık iş yerlerine sığınmakta buldu.
Yaklaşık yirmi dakika süren şiddetli yağmur nedeniyle yollarda su akıntıları oluştu. Yunak’ta aralıklarla yağmur yağışı devam ediyor.