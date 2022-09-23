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Dünya 20 dakika süren hortum ortalığı birbirine kattı!
Dünya

20 dakika süren hortum ortalığı birbirine kattı!

Meksika’da meydana gelen ve 20 dakika süren hortumda çok sayıda bina zarar görürken, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 23:11:00 - 2022-09-24 00:12:35

Meksika’da meydana gelen hortumda çok sayıda bina zarar görürken, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika’nın Sinaloa eyaletindeki Guamuchil şehrinde yaşanan hortum paniğe yol açtı. Olay sebebiyle şehirde birçok ağacın devrildiği, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı ve çok sayıda binada maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Olayda bir kadın ise kafasına iş yeri kepenklerinin düşmesi sonucu yaralandı. Yaralanan kadının tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Hortumdan korunmak için ağaçlara sarıldılar

Hortumun Guamuchil şehri meydanını vurduğu belirtilirken, hortum sırasında meydanda fuar olması çok sayıda kişinin olaydan etkilenmesine neden oldu. Bazı vatandaşların hortumdan korunmak için ağaçlara sarıldığı görüldü.

14 ağaç devrildi

Yetkililer Guamuchil şehrinde 120 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte etkili olan ve 20 dakika süren hortum sonucu 14 ağacın devrildiğini, 4 evin çatısının uçtuğunu ve çok sayıda reklam panosunun yıkıldığını bildirdi.

Guamuchil şehri Sivil Koruma Enstitüsü olaydan etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla çok sayıda personelin görevlendirildiğini açıkladı.

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