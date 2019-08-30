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20 bin TL’si çalındı, yeni evli iş yeri sahibi hırsızlara seslendi

Gaziantep’te bir iş yerine giren hırsız, kasadaki 20 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı.

30 Ağustos 2019 Cuma 18:35
20 bin TL’si çalındı, yeni evli iş yeri sahibi hırsızlara seslendi

Gaziantep’te bir iş yerine giren hırsız, kasadaki 20 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Yeni evlenen iş yeri sahibi hırsızlara seslenerek, parasını geri getirmelerini istedi.


Olay, geçen pazartesi günü Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iş yerine müşteri kılığında giren şahıs, dükkan içinde bir süre gezdi. Nalburiye dükkanı sahibi 28 yaşındaki Veysel Ergün’ün bir anlık dalgınlığından faydalanan hırsız, kasadaki 20 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın kasadaki parayı alıp iş yerinden çıkması güvenlik kamerasınca da kaydedildi.


Kasadaki paranın çalındığını fark eden Ergün, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını inceledi. Polis, kasadaki parayı çalarak kayıplara karışan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.


Olay anını anlatan iş yeri sahibi Veysel Ergün, 20 bin lirasının çalındığını söyledi. Yeni evlenen Ergün, hırsızlara seslenerek, “O para benim düğünde aldığım takımlardı. Eşimin bilezikleriydi, arabamı satmıştım. Kiracıyım, ev almak için para biriktiriyordum. Ellerini vicdanlarına atsınlar, eğer paramı getirirlerse onlardan şikayetçi olmayacağım. Onların da elini boş koymayacağım. Paramı Allah rızası için getirsinler” dedi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:35
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