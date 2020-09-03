20 bin TL'lik altın çalındı
Adıyaman'da 3 katlı eve giren hırsızlar, 20 bin TL değerindeki altını çalıp kayıplara karıştı.
Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı.
Turgut Reis Mahallesi’nde Volkan K.’ye ait 3 katlı evin 1’inci katına giren kişi ya da kişiler, evdeki değerli eşyaları çalmak istedi. Ev sahibinin altınlarını bulan hırsızlar, 20 bin TL’lik altınları çalıp götürdü.
Hırsızlar kayıplara karışırken, eve dönen ev sakinleri durumu fark etti. Altınlarının çalındığını anlayan şahısların ihbarı üzerine eve polis ekipleri sevk edildi.
Ev ve çevresinde geniş çaplı incelemeler yapıldı.
Polis ekiplerinin konuya ilişkin soruşturması devam ediyor.
Söz konusu hırsızlık, değeri her geçen gün artan altınların evde tutulması konusunda dikkatli olunması gerektiğini gözler önüne serdi.