20 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuruları ne zaman alınacak? | 2019 öğretmen atama takvimi

Birçok öğretmen adayının merakla beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yapmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik alımına ilişkin takvimi yayınladı. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı ön başvuruları ne zaman başlayacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen başvurusuna ilişkin tarihleri açıkladı. Açıklanan takvime göre; ön başvuru alınması, sözlü sınav merkezlerinin ilanı, sınav merkezi tercihlerinin alınması 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 5 Nisan 2019 tarihinde olacak. Sözlü sınavlar 12 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınav sonuçlarının ilanı 4 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

2019 sözleşmeli öğretmen atama takvimi

Ön Başvuru Alınması: 26/03/2019

Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı: 01/04/2019



Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 01/04/2019



Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı: 05/04/2019

Sözlü Sınavların Yapılması: 12/06/2019 ve 30/06/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı: 04/07/2019

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması: 08/07/2019 ve 10/07/2019



Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması: 16/07/2019



Not: Müracaatlar, 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak olup, Tercihlerin Alınması ve Atama işlemi ile ilgili tarihler daha sonra açıklanacaktır.