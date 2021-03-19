20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ne zamana kadar yapılacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları adayların odaklandığı konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yayınlanan duyuruya göre 2021 sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuruları belirlenen tarihe kadar tamamlanacak. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre ön başvuru müracaatlarını gerçekleştirecek olanlar belirtilen süre içerisinde “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden işlemlerini yapabilecekler. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ne zamana kadar yapılacak?