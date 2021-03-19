20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ne zamana kadar yapılacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları adayların odaklandığı konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yayınlanan duyuruya göre 2021 sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuruları belirlenen tarihe kadar tamamlanacak. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre ön başvuru müracaatlarını gerçekleştirecek olanlar belirtilen süre içerisinde “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden işlemlerini yapabilecekler. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular ne zamana kadar yapılacak?
MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başladı. Başvuruların yapılacağı son tarih merak ediliyor.
Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor?
Sözleşmeli öğretmen başvurusu MEB'den yapılan duyurunun ardından başladı. Başvurusu reddedilen adaylar, başvuru süresi içerisinde ret gerekçelerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda yeniden başvuru yapabilecek. Başvuru şartları kabul edilenler sonraki sürece dahil olacak. MEB öğretmen atama takvimine göre, Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 3 Mayıs tarihinde yayınlanacak. 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılan sözlü sınavın ardından ise sonuçları 8 Temmuz'da ilan edilecek.
Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapılabilecek.