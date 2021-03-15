20 bin sözleşmeli öğretmen ataması hangi bölümlerde olacak? Öğretmen atama kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretemen ataması yapıyor. Sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak.

Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman yapılacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecinde sözlü sınavlar 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise yine MEB tarafından açıklandı. Sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmen ataması atama tercihleri ne zaman başlayacak?

Sözleşmeli öğretmen ataması tercihleri ne zaman alınmaya başlayacak? 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında atama tercihleri alınacak.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretem atama tercih sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde atama sonuçları açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmen ataması kontenjanları nedir?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması hangi branşta ne kadar öğretmen ataması olacak? En çok kontenjan 2 bin 883 kişiyle sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kişiyle özel eğitimin oldu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği için bin 805,1938 kontenjanla İngilizce öğretmenliği, Fen Bilimleri öğretmenliği için 996, Beden Eğitimi Öğretmenliği için 540 kontenjan ayrıldı.

Öğretmen ataması başvuru kılavuzu, sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları, taban puanları için tıklayın

Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılacak?

20 bin sözleşmeli öğretem atama başvuruları elektronik ortamda yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeyecek. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecek.