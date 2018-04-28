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20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan minibüste 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:54
20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamından Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Van- Hakkâri D-400 karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 30 plaka sayılı minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada; toplam 20 bin paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen U.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan U.A. isimli şüpheli şahıs için hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:54
  1. Van
  2. Başkale
  3. kaçak sigara

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