20 bin öğretmen ataması yapılacak!

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklanıyor.

27-31 Ağustos'ta tamamlanan öğretmen atama tercihlerinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için sona doğru gelindi.

Beştepe'de 20 bin öğretmen ataması

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen ataması yapılacak.

En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı; 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.