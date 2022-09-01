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Gündem 20 bin öğretmen ataması yapılacak!
Gündem

20 bin öğretmen ataması yapılacak!

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 bin öğretmen ataması yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 10:24:00 - 2022-09-01 10:45:22
20 bin öğretmen ataması yapılacak!

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklanıyor.

27-31 Ağustos'ta tamamlanan öğretmen atama tercihlerinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlamıştı.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için sona doğru gelindi.

Beştepe'de 20 bin öğretmen ataması

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen ataması yapılacak.

En fazla öğretmen ataması, 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı; 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

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Yorumlar

hayri şimşek

ne kadar dövmeli kulakları küpeli varsa hepsini öğretmen olarak atarlar yalvarıyorum öğretmen seçiminde seçici olalım onlar çocuklarımıza çoook kötü örnek oluyorlar en kısa zamanda kızlarımızın ayrı erkeklerin ayrı okullarda eğitime geçmeliyiz

Nadir

Atama yap sonrada ögretmenler 5 müteahhite para kazandırmak için beton bina dikiyorlar r diye yalan iftira atsınlar çoçuklarımızı Allah cc füşman yapsın devlet düşmanı yetişdirsin reise bol küfretsin diye eleman merkezi olsun adı ögretmen alıyoruz Ama ben olsam önce ögretmenleri gerçekten ögretmek gerekir önce yalan konuşmamayı sonra yapılan işlerin gerçekten gerekli olduguna vede vatan aşkı ile seçilenler hizmet etmeye gayret gösteriyorlar hats yokmu var eksik yokmu var ama %75 ülke menfaatine hayırlı iş yapmak içğn gayret gösteriyorlar Sma atananlara bak sadece millete hizmetten daha çok yapılana muhalif olmak Hükümet atama yaparken aslında bunlara dikkat etmesi gerekiyor
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