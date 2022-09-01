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Gündem 20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak
Gündem

20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 13:55:00 -
20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak

20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar, tercih işlemlerini e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdi.

ATAMALAR ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. 

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