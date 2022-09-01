20 bin öğretmen ataması bugün yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak.
20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar, tercih işlemlerini e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirdi.
ATAMALAR ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.