  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 20 Ağustos koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

20 Ağustos koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 6 bin 58 oldu. 1412 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 254 bin 520'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 20:36:00 - 2020-08-20 20:52:17
20 Ağustos koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Ağustos "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak 6 bin 58'e yükseldi. 1412 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 254 bin 520'ye ulaştı.

Tedavisi tamamlanan 882 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 234 bin 797 oldu. Son 24 saatte 92 bin 301 kişiye test yapıldı. Ağır hasta sayısı 735, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3  olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak İstanbul çıkışı: Adeta bir rezillik
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak İstanbul çıkışı: Adeta bir rezillik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda b..
İslam'ı ve Allah'ı alaya alan laikçi ayyaş kafadan alçak hakaret!
Gündem

İslam'ı ve Allah'ı alaya alan laikçi ayyaş kafadan alçak hakaret!

Sosyal medyada dolaşan ve görüntülerin nerede çekildiği henüz öğrenilemeyen bir videoda, laikçi ayyaş kafalar tarafından İslam ve Allah ile ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı