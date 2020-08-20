20 Ağustos koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Ağustos "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak 6 bin 58'e yükseldi. 1412 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 254 bin 520'ye ulaştı.

Tedavisi tamamlanan 882 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 234 bin 797 oldu. Son 24 saatte 92 bin 301 kişiye test yapıldı. Ağır hasta sayısı 735, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim." ifadelerini kullandı.